Das Grimme-Institut hat am 16. Januar 2025 die Nominierungen zum 61. Grimme-Preis verkündet, der Produktionen aus den zurückliegenden zwölf Monate ehrt. Die Bekanntgabe wurde mit einer deutlichen Kritik am deutschen Film verbunden.

"In diesem Jahr hat die Kommission Fiktion erneut weniger Nominierungen ausgesprochen als möglich gewesen wären, die Zahl der in dieser Kategorie nominierten Fernsehfilme hat damit einen historischen Tiefstand erreicht", erklärt Lucia Eskes, die Leiterin des Grimme-Preises, in einer Mitteilung. Den Filmschaffenden sei es nicht gelungen, "Geschichten anders und neu zu erzählen, abseits vom Krimi". Auch "visuelle Experimentierfreude" sowie nicht vorhersehbares Casting werden vermisst.