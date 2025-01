Immer noch toben die alles verschlingenden Feuer rund um Los Angeles. Den verheerenden Bränden sind inzwischen 25 Menschen zum Opfer gefallen. Ganze Viertel der Stadt, in der am 2. März die berühmten Oscars verliehen werden sollen, sind vernichtet. Jüngst machten sogar Gerüchte über eine Absage der Preisverleihung die Runde. Zu den Spekulationen hat sich das Verleihungskomitee der Oscar-Academy laut "Hollywood Reporter" nun deutlich positioniert.

"Unbegründete Lügen" über Komitee um Steven Spielberg

Angestoßen hatte die Gerüchte um eine Oscars-Absage die englische Boulevard-Zeitung "The Sun". Diese veröffentlichte am 14. Jänner auf ihrer Website eine entsprechende Geschichte. Demnach habe die Academy eine Art Notfallkomitee aus A-Prominenten eingesetzt. Dieses berate darüber, ob und wie die Verleihung am 2. März tatsächlich stattfinden solle. Dem Komitee gehören laut "Sun" ausschließlich mehrfache Oscar-Gewinner an. Angeblich beraten die Hollywood-Superstars Tom Hanks (68), Emma Stone (36), Meryl Streep (75) und Steven Spielberg (78) täglich über das Schicksal der diesjährigen Preisverleihung. "Hollywood Reporter" nennt solcherlei Gerüchte "unbegründete Lügen."