Das "GZSZ"-Special brachte am 5. Dezember sommerliches Feeling auf die TV-Bildschirme. Doch der Spanien-Trip der Seefelds sorgt nur anfangs für entspannte Stunden.

Dramatischer Spanien-Urlaub Die Familie freut sich auf den gemeinsamen Spanien-Urlaub und das geerbte Haus in der Nähe von Barcelona, das dort auf sie wartet. Doch nicht nur die Familie bereitet eine Reise nach Katalonien vor. Katrin (Ulrike Frank, 55), die für ein Geschäftsmeeting nach Barcelona reist, soll für Maren (Eva Mona Rodekirchen, 48) nach dem augenscheinlichen Verlust des ersten Verlobungsringes den Ersatzring mit nach Spanien bringen. Maren will in einer kleinen Bucht Michi (Lars Pape, 53) einen Antrag machen und mit ihm die Zukunft planen. Ihre Tochter Lilly (Iris Mareike Steen, 33), die kürzlich Anzeige gegen ihren Vater erstattete, will dagegen in Spanien endlich ein Kapitel hinter sich lassen. Lars (Hardy Krüger jr., 56) hatte sie im Krankenhaus-Keller eingesperrt, weil sie zur Polizei gehen wollte, und brachte sie damit in Lebensgefahr. Um seine Schulden zu begleichen, hatte er zuvor eingewilligt, dem Waffenhändler Kubitschek bei einer OP ein neues Gesicht zu verpassen, sodass dieser unerkannt vor den internationalen Behörden fliehen kann. Lilly verlangte von Lars, sich zu stellen, ihr Vater sperrte sie jedoch ein und machte sich aus dem Staub. Bis jetzt.

Geht der Fluchtplan auf? Als Lillys Bruder Jonas (Felix van Deventer, 28) im Ferienhaus Geräusche hört, geht er diesen auf die Spur und steht bald ungläubig vor seinem Vater, dem er sogleich die "Arschloch-Nummer mit Lilly" vorwirft. Kubitscheks Männer seien immer noch hinter ihm her, er sei der Einzige, der das neue Gesicht des Verbrechers kenne und sei zum Abschuss freigegeben worden, erklärt Lars seinem Sohn seine Flucht vor der Bande und sein Versteck in dem Haus der Familie. In Barcelona kümmere sich ein Mann um seinen neuen Pass und seine neue Identität, mit der er dann wieder abhauen wolle. Auch dem Rest der Familie erklärt er sein Handeln in den vergangenen Wochen. Während Lilly ihren Vater nicht decken will, zeigen Jonas und Maren ihr Mitgefühl. Sie übergehen Michi und entscheiden, Lars so lange zu verschweigen, bis er seinen neuen Pass hat. Der Mann, der seinen Pass jedoch besorgen soll, verlangt mehr Geld. Katrin eilt zu Hilfe und lässt ihre Kontakte spielen. Doch die Übergabe des neuen Passes geht schief und Katrin landet bei der Polizei. Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 64) hilft ihr von Berlin aus und schickt einen katalanischen Anwaltskollegen. Zudem kümmert er sich um einen neuen Pass. Bis dahin will die Familie, gegen Lillys Willen, weiter dichthalten. Dass Lilly sich nach dem Einsperren im Keller verletzte und bei einer OP in Lebensgefahr schwebte, beschäftigt Lars, der seine Tat bereut und vergeblich versucht, sich vor seiner geplanten Flucht mit seiner Tochter zu versöhnen. Doch das ist bald nicht mehr sein größtes Problem.

Eine Täuschung und eine Bedrohung Lucina (Helena Gerez), Mitarbeiterin einer Autovermietung, tritt in Jonas' Leben. "Ich habe aber eine Freundin", stellt Jonas klar. "Ich bin nur dein Tourguide", erklärt sie. Einen späteren Annäherungsversuch lässt er nicht zu. Doch dass Lucina Jonas schöne Augen machte, hatte einen Grund, denn sie spionierte ihn für Kubitscheks Mitarbeiter Radkowski (Roberto Thoenelt) aus. Jonas wird bei einem erneuten Treffen mit der schönen Unbekannten misstrauisch, was auch Lucina bemerkt. Sie versperrt Jonas in seinem Rollstuhl in einer verlassenen Gasse den Weg, nimmt ihm sein Handy ab und verschwindet. Radkowski und einer seiner Männer verschaffen sich Zugang zum Seefeld-Ferienhaus, doch Lars kann rechtzeitig aus dem Haus fliehen und wird von Katrin im Auto mitgenommen. Zuvor verabschiedet sich Jonas emotional von seinem Vater. Mit einem italienischen Pass soll dieser nun endlich mit einem Boot nach Kuba verschwinden. Kubitscheks OP-Akte, die Lars Katrin übergibt, soll bei der Polizei landen, sobald er in Sicherheit ist. In einer Strandbar warten die Seefelds auf die Nachricht über die geglückte Flucht und wollen anschließend die Heimreise antreten. Doch Radkowski taucht auf und bedroht Lilly mit einer Waffe. Er will mit seinem Komplizen von der Familie den Aufenthaltsort von Lars erfahren.

Unerwartetes Wiedersehen und eine Enttäuschung Jonas lässt sich daraufhin mit seinem Rollstuhl fallen, um die Verbrecher abzulenken. Michi will die Täter angreifen und bekommt einen Streifschuss am Bein ab. Bevor Maren den beiden Männern weitere Informationen über Lars' Fluchtplan geben kann, taucht dieser mit der Polizei an der Strandbar auf. Radkowski wird mit seinem Mann festgenommen und Lars und Lilly kümmern sich um Michis Wunde. Lars stellt sich anschließend der Polizei und erklärt: "Ich stehe zu dem, was ich gemacht habe." Mit einer Handynachricht meldet er sich noch einmal bei Lilly, die bereits nach Berlin zurückgekehrt ist. "Es tut mir alles sehr leid. Ich liebe dich." Ihre Nachricht ("Pass auf dich auf.") kann er nicht mehr lesen, als er von Polizisten mitgenommen wird. Das ganz große Happy End in Sachen Liebe wartet am Ende ebenfalls nicht. Der Antrag, den Maren in Berlin nachholt, stößt bei Michi nicht auf die erhoffte Reaktion. "Ich kann dich nicht heiraten", gibt dieser ihr zu verstehen. Eine Sache aus dem Spanien-Urlaub scheint ihm noch nachzuhängen. Und eine weitere Angelegenheit wird die "GZSZ"-Zuschauer sicherlich in den kommenden Folgen noch beschäftigen. Katrin hat in Barcelona erfahren, dass Geschäftspartnerin Emily (Anne Menden, 39) und Ex-Mann Tobias (Jan Kittmann, 41) offenbar ein Verhältnis haben ...