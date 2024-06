Die "GZSZ"-Darstellerinnen sind gern gesehene Covergirls auf dem "Playboy" . In der aktuellen Ausgabe posiert Gisa Zach (50), die in der RTL-Serie die Frau von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 63) spielt, nackt für das Männermagazin. Damit tritt sie in die Fußstapfen zahlreicher Serien-Kolleginnen . Denn auch die "GZSZ"-Stars Nina Bott (46), Ulrike Frank (55) oder Sila Sahin-Radlinger (38) präsentierten sich schon unverhüllt.

Sila Sahin-Radlinger setzte mit Cover ein Statement

2011 war es dann an Sila Sahin-Radlinger, für das Cover zu posieren. "Ich will mit diesen Fotos jungen Türkinnen zeigen, dass es okay ist, wenn man so lebt, wie man ist. Dass es nicht billig ist, wenn man Haut zeigt", betonte sie in der "Bild"-Zeitung nach dem ersten "Playboy"-Shooting einer türkischen Frau.

Von 2009 bis 2014 war Sahin-Radlinger als Ayla Höfer bei "GZSZ" zu sehen. Dort traf sie natürlich auch auf Katrin Flemming, die seit 2002 von Ulrike Frank gespielt wird und als strenge Zeitgenossin gilt. Umso überraschter waren die Fans 2014, als Frank sich ebenfalls für das Magazin auszog.

Isabell Horn (40), die als Pia Koch ihren Durchbruch in der Serie feierte, zeigte sich 2015 nackt im "Playboy". 2020 tat Franziska van der Heide (32) es ihr gleich. Sie spielte zwei Jahre lang die Mieke "Mieze" Lutze und schwärmte vom Shooting als "total spannende Erfahrung". Ein Jahr später entschied sich Simone Hanselmann (44) für den Schritt. Die Schauspielerin, die von 1998 bis 1999 in der Daily das Model Anna Meiser spielte, hatte 20 Jahre zuvor die Anfrage des Nacktmagazins zunächst abgelehnt.