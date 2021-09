"Muppets Haunted Mansion"

Das allererste Halloween-Special der Muppets: Der große Gonzo – der weltberühmte Draufgänger – hat alles getan, alles gesehen und alles nur knapp überlebt. Aber in der Halloween-Nacht nimmt der furchtlose Gonzo die größte Herausforderung seines Lebens an, indem er die Nacht am gruseligsten Ort der Welt verbringt – der Haunted Mansion.

Diese musikalische Komödie vereint Kermit und die gesamte Muppets-Gang, die in diesem schrecklich lustigen, mit Stars besetzten Abenteuer die geliebten, grimmig grinsenden Geister der Haunted Mansion darstellen.