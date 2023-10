Myers-Nachfolger oder Anthologie-Serie?

Es kann sich also durchaus ein Myers-Reboot ausgehen, bei dem der unermüdliche Killer wieder alle Hände voll zu tun bekommt. Dass auch ein neuer Bösewicht die Maske anlegt, wäre freilich ebenfalls denkbar, denn in diese Richtung tendierte bereits "Halloween Ends". Vielleicht bekommen wir aber sogar eine Anthologie-Serie geboten, in der pro Folge eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt wird.

Die Möglichkeiten sind vielfältig und dem zu erzielenden Schrecken keine Grenzen gesetzt. Auf die Umsetzung werden wir wohl noch eine Weile warten müssen und es wäre bereits ein Glücksfall, wenn sich ein Ausstrahlungstermin zu Halloween 2024 ausgehen könnte.