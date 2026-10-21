Diese Filme sind zwar gruselig, aber auch für sanfte Gemüter geeignet – versprochen.

Du bist kein großer Halloween-Fan, aber willst es mal versuchen, ohne dich dabei gleich zur Witzfigur der Party machen? Keine Sorge – für Menschen wie dich gibt es Hexentrios, Tim Burton und freundliche Geister. Wir haben die richtigen Filme für den Halloween-Fan, der es ein bisschen schaurig, aber nicht allzu furchteinflößend mag. Hier sind 12 nicht gruselige Halloween-Filme:

Die Hexen von Eastwick (1987) Wenn euch ein Hexentrio aus Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon und der einzig wahren Cher nicht überzeugt, dann wissen wir auch nicht. Zu sehen auf Apple TV+, Sky und Prime Video. Hier geht's direkt zum Film!

Ghostbusters (1984) Who you gonna call? Während das Remake mit weiblicher Besetzung weniger sehenswert ist, ist und bleibt das gespenstische Original Kult. Zu sehen auf Prime Video, Apple TV+, Magenta TV, Sky und Maxdome. Hier geht's direkt zum Film!

Beetlejuice (1988) Dank dem Film-Sequel und einer Musical-Adaption erlebte „Beetlejuice“ erst kürzlich einen Hype und ist somit wohl hipper denn je – der originale Tim-Burton-Film mit Michael Keaton aus dem Jahre 1988 bleibt trotzdem ein gruseliges Nostalgie-Feuerwerk. Zu sehen auf Sky, Prime Video, Magenta TV, Apple TV+ und Maxdome. Hier geht's direkt zum Film!

Hocus Pocus (1993) Der Hexen-Klassiker mit Bette Midler und Sarah Jessica Parker galt bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung 1993 als kommerzieller Flop – erst später entwickelte sich der Film zum Kult-Klassiker. Bei Disney+ ist kürzlich eine Fortsetzung erschienen. Zu sehen auf Disney+, Apple TV+, Magenta TV und Prime Video. Hier geht's direkt zum Film!

Zauberhafte Schwestern (1998) Die magischen ExpertInnen unter euch wissen: Vor den zauberhaften Schwestern aus „Charmed“ gab es Sandra Bullock und Nicole Kidman. Zu sehen auf Apple TV+, Prime Video und Maxdome. Hier geht's direkt zum Film!

Der Hexenclub (1996) Wo wir gerade bei Hexen sind: „The Craft“, das im deutschsprachigen Raum den weitaus weniger gruselig klingenden Titel „Der Hexenclub“ verliehen bekam, schafft den ultimativen Spagat zwischen schwarzer Magie und „Clueless“-ähnlichem Highschool-Drama. Ganz ehrlich, was will man mehr? Zu sehen auf Apple TV+, Sky und Prime Video. Hier geht's direkt zum Film!

Harry Potter-Filme Wer mit Poltergeistern, leuchtenden Kürbissen und dem ganzen anderen Zeug, das man für gewöhnlich mit Halloween verbindet, nicht unbedingt etwas anfangen kann, ist eigentlich auch mit der düsteren Stimmung der gesamten „Harry Potter“-Reihe gut aufgehoben. Wingardium Leviosa! Zu sehen auf Prime Video.

Jennifer's Body (2009) Meghan Fox als männermordender Highschool-Vamp ist alles, was eine trashige Horror-Comedy aus den späten Nullerjahren braucht. Zu sehen auf Disney+, Apple TV+, Maxdome und Prime Video. Hier geht's direkt zum Film!

Halloweentown (1998) Die großartige Debby Reynolds als Hexen-Oma in einer zeitlosen Halloween-Komödie, die ganze drei Fortsetzungen mit sich brachte. Danke für alles. Zu sehen auf Disney+, Prime Video und Apple TV+. Hier geht's direkt zum Film!

Sleepy Hollow (1999) Wenn Johnny Depp und Tim Burton zusammenarbeiten, wird das meistens ganz gut. Beweisstück A: „Sleepy Hollow“. Zu sehen auf Prime Video, Paramount+, Apple TV+, Sky und Maxdome. Hier geht's direkt zum Film!

The Rocky Horror Picture Show (1975) Und das, liebe Freunde, nennt man dann wohl einen Klassiker. Happy Halloween! Zu sehen auf Disney+, Prime Video, Sky, Magenta TV, Apple TV+ und Maxedome. Hier geht's direkt zum Film!

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