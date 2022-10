"Halloween Ends": Diese zwei alternativen Enden waren vorgesehen

Green spricht über die alternativen Enden

In einer Alternativ-Version sollte Laurie gar nicht überleben! Green sagt dazu: "Es kommt ja im Film zu einem Moment, in dem Laurie sich den Lauf einer Waffe in den Mund steckt [weil sie sich umbringen möchte; Anm.]. Dadurch waren wir zu einer schweren Entscheidung gezwungen. Wir haben uns bei der Drehbuchentwicklung zusammengesetzt und überlegt, welches Ende den meisten Sinn ergibt und so befriedigend wie möglich ausfällt." Daher wurde dieses tödliche Ende für Laurie wieder verworfen.

Das zweite Alternativ-Ende sah hingegen vor, dass Corey überlebt. Somit wäre dieser neu eingeführte Junge, der unter Myers' Bann gerät, als aussichtsreicher Kandidat für künftige "Halloween"-Filme in Frage gekommen. Doch Green wollte "kein offenes Ende" für seine Trilogie und ließ Corey daher sterben. Als würdiger Nachwuchs-Michael konnte er sich aber auch in diesem Film schon erweisen.

