"Halo"-Serie: Erster Teaser-Trailer zur Game-Adaption

Fans der beliebten Xbox-Franchise "Halo" dürfen sich nach jahrelangen Plänen endlich auf die Gewissheit einer Serienadaption freuen: "Halo" erscheint 2022 auf Paramount Plus.

Zuvor war ein Film von Steven Spielberg geplant, jetzt wurde das Projekt zu einer Live-Action-Serie, bei der Spielberg zumindest als Produzent mitwirkt. Pablo Schreiber ("Orange Is The New Black") wird Master Chief verkörpern, ansonsten sind auch Jen Taylor (Cortana-Sprecherin in "Halo") und Natascha McElhone ("Californication") Teil der Besetzung.