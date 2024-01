Bedrohte Galaxie am Rande des Abgrunds

In der zweiten Staffel führt Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) sein Team von Elite-Spartanern gegen die außerirdische Bedrohung namens Covenant. Nach einem schockierenden Ereignis auf einem verlassenen Planeten wird John das Gefühl nicht los, dass sich der Krieg verändern wird. Er riskiert alles, um zu beweisen, was ihm niemand glauben will: Der Covenant bereitet einen Angriff auf die größte Festung der Menschheit vor. Während die Galaxie am Rande des Abgrunds steht, begibt sich John auf eine Reise, um den Schlüssel zur Rettung der Menschheit zu finden – oder zu ihrer Auslöschung: das Halo.