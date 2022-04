"Halo": Darum hat die Serie nur wenig mit den Games zu tun

Losgelöst von der Game-Vorlage

Logisch, dass die zweite Staffel (soll wie die erste neun Episoden umfassen) bereits in Auftrag gegeben wurde, die Cash-Cow muss schließlich gemolken werden. Ob sich die hohen Streamingzahlen aber in den kommenden Wochen halten können (die Folgen werden im Wochen-Rhythmus veröffentlicht), wird sich zeigen müssen. Denn die Serie muss sich mit herber Kritik auseinandersetzen.

Die Geschichte, die in der Serie erzählt wird, orientiert sich nämlich nicht an der Game-Vorlage, sondern erzählt eigenständige Abenteuer. Das ist umso überraschender (und für Fans enttäuschender), da in den vergangenen Jahren in Form von Büchern, Comics und Filmen versucht wurde, ein "Halo"-Universum im Stil von "Star Wars" oder dem MCU zu kreieren, in das Fans tief eintauchen und immer neue Abenteuer und neue HeldInnen (sowie SchurkInnen) entdecken können.