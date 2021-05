Netflix veröffentlichte am 3. Mai den ersten Trailer zu "Halston". Die Miniserie erzählt das Leben von Modedesigner Roy Halston, der in den 70er- und 80er-Jahren zu den einflussreichsten Persönlichkeiten in der Modewelt aufstieg. Sein Name wurde zu einer Marke und seine Kleider zu Statusobjekten.

Halston entwarf Hüte für Jacky Kennedy ging mit der New Yorker Elite auf Tuchfühlung und musste schließlich für den Erhalt seines Namen und seines Imperiums kämpfen. Mit den Klängen von Depeche Modes "Enjoy the Silence" gibt Netflix einen ersten Einblick hinter die Kulissen der Modewelt.