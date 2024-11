"Hansi Hinterseer – Weihnachtslichter" ist ein festliches Special auf ServusTV, in dem der Volksmusikstar Musiker-Freunde wie Melissa Naschenweng, DJ Ötzi, Claudia Jung und Chris Steger besucht - an den schönsten weihnachtlich-winterlichen Orten in Salzburg, Kärnten, Steiermark und natürlich in seiner Heimat: Tirol.

"Wichtig ist, dass man am Heiligen Abend beieinander sitzt mit der Familie, mit den Leuten, die man gerne mag, und dass man gut zu- und miteinander ist. Das ist Weihnachten für mich. Und wenn man das Ruhige, Einfache und die Dankbarkeit auch an seine Kinder weitergeben kann, ist es doch was Schönes", so Hansi Hinterseer in einer Presseaussendung.