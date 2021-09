"And Just Like That"-Teaser: Erste Einblicke ins "SATC"-Revival

Wie wir bereits wissen, wird in New York City fleißig an "And Just Like That" gearbeitet und nun lieferte das Produktionsstudio HBO Max erste Einblicke in das "Sex and the City"-Revival über die Freundinnen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) und Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis).

Zudem zeigt der Trailer des Senders, dessen Produktionen bei uns in Österreich auf Sky erscheinen, Szenen aus der dritten Staffel von "Succession", dem "Gossip Girl"-Reboot, der DC-Serie "Peacemaker" und den Filmhits "Dune" und "Matrix 4: Resurrections".