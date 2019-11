"Harley Quinn": Trailer der DC-Animationsserie für Erwachsene

Harley Quinn hat im englischen Original die Stimme von Kaley Cuoco, bekannt als Penny aus der Hitserie "The Big Bang Theory". In den DC-Realfilmen spielt hingegen Margot Robbie die schrille DC-Figur, die erstmals in einer Episode der Animationsserie " Batman – The Animated Series" auftauchte und erst später auch in den Comics eingeführt wurde. Robbie wird im Realfilm "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" wieder in ihre Rolle als Harley Quinn zurückkehren.

Der Kinofilm startet am 7. Februar 2020 in den heimischen Kinos. Wann und wo die Serie "Harley Quinn" hierzulande zu sehen sein wird, ist bisher noch unklar. Während "Titans" bei Netflix läuft, ist "Doom Patrol" bei Amazon Prime zu sehen.