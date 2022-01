Kehrt Harrison Ford für "Book of Boba Fett" als Han Solo zurück?

Kämpferische Vergangenheit

Einst haben die beiden Charaktere ein eher ungemütliches Zusammentreffen in der "Star Wars"-Welt erlebt, da Boba ja in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" nach einem erbitterten Kampf mit Han Solo in den Schlund des Sarlaacs gestürzt ist. In der ersten Serien-Folge wurde inzwischen auch geklärt, weshalb er diesen Sturz überleben konnte.