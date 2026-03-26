In der lang erwarteten Netflix-Adaption , an der Bestseller-Autor Jo Nesbø entscheidend beteiligt war, übernimmt der in Deutschland geborene Norweger Tobias Santelmann ("The Last Kingdom") die ikonische Hauptrolle als "Harry Hole" . Welcher Krimi der Romanreihe diente eigentlich als Vorlage? Wir verraten euch, welcher Band für Staffel 1 verfilmt wurde.

"Das fünfte Zeichen" als Vorlage

Der Schriftsteller und Musiker Nesbø gehört zu den erfolgreichsten Krimiautoren weltweit. Seine Bücher sind in 51 Sprachen übersetzt und haben sich über 60 Millionen Mal verkauft. Die Netflix-Serie "Jo Nesbø's Harry Hole" basiert auf dem 2003 erschienenen Roman "Das fünfte Zeichen" - was zugleich auch der fünfte Band dieser Buchreihe ist, die bisher 13 Teile umfasst.

Während die frühere Nesbø-Verfilmung "Der Schneemann", die 2017 ins Kino gekommen ist, mit Band 7 mitten in die Geschichte sprang, setzt die Serie nun früher an. Das erlaubt es, die komplizierte Beziehung zwischen Harry und seinem korrupten Kollegen Tom Waaler (Joel Kinnaman) von Grund auf zu erzählen. Dass Nesbø die Drehbücher selbst mitentwickelt hat, ist ein riesiger Pluspunkt: Er kennt die "Dämonen" seiner Figur am besten.

"Das fünfte Zeichen" gilt unter Fans übrigens als einer der absolut besten Romane der Reihe – und eignet sich somit perfekt für einen Serienstart, weil es Harry am Rande des Abgrunds zeigt, während ein Serienmörder in der Sommerhitze Oslos zuschlägt.

"Jo Nesbø's Harry Hole"-Staffel 1 umfasst 9 Episoden und ist seit 26. März 2026 komplett auf Netflix verfügbar.