"Jo Nesbø’s Harry Hole": Ende der harten Netflix-Serie erklärt

Wenn es zur Verfilmung eines Romans aus der gefeierten Krimireihe rund um Ermittler Harry Hole (Tobias Santelmann) kommt, wird es skandinavisch düster und brutal. In den neun Folgen der ersten Staffel (basieren auf dem 2003 publizierten Roman "Das fünfte Zeichen") muss Harry eigentlich gleich zwei Fälle lösen: Einerseits will er seinen korrupten und hochgefährlichen Kollegen Tom Waaler (Joel Kinnaman) als Mörder seiner Kollegin entlarven und ihm auch die Beteiligung an einem großaufgezogenen Waffenschmuggel nachweisen. Andererseits muss der unheimliche Serienkiller dingfest gemacht werden, der es in Oslo auf Frauen abgesehen hat, ihnen jeweils einen anderen Finger abtrennt und kleine gezackte Diamanten sowie eingeritzte Pentagramme an den Tatorten zurücklässt. Wir wollen euch diese beiden Handlungsstränge, die miteinander in Verbindung stehen, näher erläutern und vor allem das Ende der Netflix-Serie erklären.

Wer ist der okkulte Serienkiller? Zunächst scheint alles auf den Waffenschmuggler Martin Aminov hinzudeuten, da er eine Verbindung zu den charakteristischen Diamanten der Tatorte hat. Durch die Untersuchung des abgetrennten Fingers vom Opfer Lisbeth Barli ändert sich Harrys Sichtweise. Unter den Fingernägeln werden Fenchelsamen gefunden. Da diese im Verdauungstrakt von Lisbeths Ehemann Willy Barli nachgewiesen werden können, durchschaut Hole den teuflischen Plan. Die biologische Spur überführt den angesehenen Regisseur als Mörder seiner Frau und entlarvt die vermeintliche Spur zum Schmuggler Aminov als Ablenkungsmanöver. Das Motiv war Rache: Willy entdeckte die Affäre seiner Frau mit Aminov und erfuhr durch abgefangene Briefe, dass sie ihn für den andern verlassen wollte. Der Regisseur plante nicht nur seine Frau zu töten, sondern zugleich seinem Rivalen als Serienmörder erscheinen zu lassen. Er lockte Martin unter dem Vorwand von Waffengeschäften in einem exakten Fünf-Tage-Rhythmus nach Oslo und beging in diesem Zeitplan, getarnt als Fahrradkurier, auch weitere Morde, die er wie die Taten eines okkulten Serienkillers erscheinen lässt. Das Finale enthüllt das ganze Ausmaß von Willys Wahnsinn: Er hat die Leiche seiner Frau Lisbeth die gesamte Zeit über in seiner Wohnung verborgen, konserviert in einer alkoholgefüllten Luftmatratze. Um sein Geheimnis zu wahren, ermordete Willy auch seine Schwägerin Toya, die hinter sein Verbrechen gekommen war. Harry taucht zu spät auf, um dieses weitere Verbrechen zu verhindern und schließt bereits mit seinem Leben ab, als ihm der Mörder eine Waffe an den Kopf hält. Doch Willy wählt einen anderen Ausweg und stürzt sich vom Balkon in den Tod. Obwohl der Fall des Serienmörders nun gelöst ist, bleibt Harrys eigentlicher Erzfeind, der korrupte Polizist Waaler, weiterhin eine tödliche Bedrohung.

Was passiert mit Tom Waaler? Tom Waaler Teil einer polizeiinternen Geheimgesellschaft, die Bandenkriege provoziert, um den Waffenhandel anzukurbeln. Schmuggler Aminov hat für ihn gearbeitet und könnte ihn auffliegen lassen. Daher muss er ihn um jeden Preis ausschalten. Nachdem er erkannt hat, dass er Harry nicht auf seine Seite ziehen und zum kriminellen Komplizen machen kann, steht auch dieser auf seiner Abschussliste. Um Hole in der Hand zu haben, entführt Tom den kleinen Oleg und plant, Harry einen Mord-Selbstmord-Plot anzuhängen, bei dem auch der Schmuggler sterben soll. Hole durchschaut diese Absichten und lockt Tom an einen videoüberwachten Ort, um dessen Korruption zu dokumentieren. In einem heftigen Kampf wird Tom durch einen losfahrenden Aufzug tödlich verletzt: Er verliert seinen Arm und verblutet. Harry wird von seiner Vorgesetzten Agnes Sjølid wieder in den Polizeidienst zurückgeholt, da sie sich weigert, seine Kündigung zu unterschreiben. Dummerweise bekommen wir in der letzten Szene mit, dass eben diese Frau offenbar die Chefin der erwähnten Geheimgesellschaft ist und weiterhin Böses im Schilde führt.

Was bedeutet die Mid-Credit-Szene? Die im Abspann versteckte Szene zeigt Harry, der in einen schwedischen Küstenort gereist ist und dort Nachforschungen über die frühen Jahre von Tom Waaler anstellt. Im Gespräch mit einem Ladenbesitzer, der Tom einst gekannt hat, findet Harry heraus, dass Waaler als Kind von seinem Vater misshandelt und wohl auch sexuell missbraucht wurde; außerdem deutet alles darauf hin, dass der Vater zu Toms erstem Mordopfer geworden ist. Es ist offensichtlich, dass sich Harys Interesse an dem toten Kollegen auch dadurch erklärt, weil Waaler wie eine Art dunkler Zwilling von ihm erscheint.