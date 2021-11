Theaterstück als Vorlage

Eine passende Vorlage existiert bereits in Form des zweiteiligen Theaterstücks "Harry Potter and the Cursed Child" von 2016, das die drei Hautfiguren Harry, Ron und Hermine als Erwachsene zeigt, da die Handlung 19 Jahre nach Abschluss des letzten Potter-Abenteuers angesiedelt ist.

Columbus hebt hervor, dass Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson für dieses Projekt genau im richtigen Alter wären.