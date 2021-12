Diese zwei "Harry Potter"-Specials starten im Jänner auf Sky

Sky feiert das 20-jährige Jubiläum von Harry Potter stilvoll und wird zur exklusiven Heimat von "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" und "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" in Österreich und Deutschland.

Star-Treffen in Hogwarts

In "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" kehren Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson zusammen mit dem Filmemacher Chris Columbus und anderen beliebten DarstellerInnen aus allen acht "Harry Potter"-Filmen zum ersten Mal nach Hogwarts zurück, um den Jahrestag des ersten Films der Reihe, "Harry Potter und der Stein der Weisen" zu feiern.