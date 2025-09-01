"Harry Potter"-Fans werden wohl niemals eine Filmumsetzung des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" ("Harry Potter and the Cursed Child") zu sehen bekommen - zumindest nicht so, wie Chris Columbus (66) es einst geplant hatte. Der Produzent und Regisseur, der die ersten beiden Filme der beliebten Reihe umgesetzt hat, hat darüber mit der britischen "Times" gesprochen .

Chris Columbus: "Es wird niemals passieren"

Das Stück spielt Jahre nach den Ereignissen aus den Filmen beziehungsweise den Buchvorlagen. Die Kids von damals sind mittlerweile erwachsen. Es wäre also die perfekte Vorlage, um auch auf der großen Kinoleinwand eine Reunion mit Daniel Radcliffe (36, Harry Potter), Rupert Grint (37, Ron Weasley), Emma Watson (35, Hermine Granger) und anderen Stars der Filmreihe zu feiern.

"Es wird niemals passieren", ist sich Columbus jetzt allerdings im Gespräch mit der Tageszeitung sicher. Und das liege an Autorin J. K. Rowling (60), die in den vergangenen Jahren nicht mehr durch ihre Geschichten, sondern vor allem durch diskriminierende Äußerungen gegenüber trans Personen auf sich aufmerksam gemacht hat. Die "Harry Potter"-Schöpferin und die Schauspielstars sind deutlich anderer Ansichten.

"Es ist durch all die politischen Dinge so kompliziert geworden", sagt Columbus. "Jeder im Cast hat seine eigene Meinung, die sich von ihrer Meinung unterscheidet, was es unmöglich macht." Viele Stars der Filme hatten sich eindeutig gegen Rowling positioniert. Watson schrieb etwa im Sommer 2020 auf der Plattform X, damals noch Twitter: "Ich möchte, dass meine trans Follower wissen, dass ich und viele andere Menschen rund um den Globus euch für das, was ihr seid, anerkennen, respektieren und lieben."