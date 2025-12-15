Maria Anna Mozart (1751-1829) stand zeit ihres Lebens im Schatten ihres berühmten Bruders. Die neue ORF/ARD-Serie "Mozart/Mozart" bietet ihr nun eine Bühne, um ihre Geschichte neu zu erzählen. Gespielt wird sie von Newcomerin Havana Joy (geb. 2000), der mit ihrer zweiten Serienhauptrolle nun auch endgültig der Sprung ins Rampenlicht geglückt ist.

Bühne frei für Maria Anna Mozart "Mozart/Mozart" erzählt eine völlig neue Geschichte der Geschwister Mozart. "Nicht wie die historische Überlieferung sie schreibt, sondern die Vorstellungskraft", heißt es von den Machern zu Beginn der ersten der sechs Episoden, die ab dem 12. Dezember in der ARD-Mediathek und ab 14. Dezember auf ORF ON verfügbar sind. Die vergessene Schwester des legendären Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) wäre vielleicht eine ebenso berühmte Musikerin und Komponistin geworden, wäre sie nicht eine Frau gewesen. "Mozart/Mozart" ergründet die Frage: Was wäre wenn? Maria Anna kehrt in der Serie auf die Bühne zurück, verkleidet als ihr Bruder Amadeus. Doch bald schon findet sie sich in einem Netz aus Maskerade, Intrigen und einer verbotenen Liebe wieder. "Maria Anna ist eine wahnsinnig vielschichtige Figur, die zwischen ihrem Traum und ihrer Bestimmung zerrissen ist", beschreibt Havana Joy selbst ihre Rolle. "Im Schatten ihres Bruders hat sie vergessen, dass auch ihr Talent es verdient hat, gehört zu werden." Auch die Schauspielerin selbst dürfte durch diese Rolle nun endgültig in der Film- und Fernsehbranche Fuß gefasst haben. Innerhalb von nur 14 Monaten ist sie schon in ihrer zweiten Serienhauptrolle zu sehen. Im Herbst 2024 erschien die Vampir-Serie "Love Sucks" bei ZDFneo, in der Joy die Preisboxerin Zelda spielte, die sich in den Vampir Ben verliebt, der von "Maxton Hall"-Star Damian Hardung (27) verkörpert wurde.

Auch Newcomerin Havana Joy rückt weiter ins Rampenlicht Für "Love Sucks" hatte Joy ihr erstes Live-Casting absolviert. Zuvor hatte sie sehr viele Komparsen-Rollen übernommen, "weil ich einfach unbedingt am Set sein wollte", erzählte sie im Podcast "Tage wie diese". Nach dem Abitur hat sie im Alter von 18 Jahren beschlossen, ihren Kindheitstraum von der Schauspielerei zu verwirklichen. Als Komparsin sammelte sie Erfahrungen und arbeitete sich langsam hoch zu ersten Sprechrollen. "Dann durfte ich mal einen Satz sagen oder so." Nebenbei hat sie sich mit Jobs in der Gastronomie und im Verkauf über Wasser gehalten und sich ausprobiert - bis sie schließlich doch eine Agentur fand, die sie aufgenommen hat. Dank dieser hat es dann auch mit dem Casting für "Love Sucks" geklappt. Die Serie war nicht nur für ZDFneo ein Riesenerfolg, sondern öffnete offenbar auch Joy neue Schauspieltüren. Für die Rolle der Zelda wurde sie 2024 für den "SchauspielerInnenpreis des Hessischen Rundfunks" nominiert. Die Jury lobte, wie es ihr "auf beeindruckende Weise" gelungen sei, "eine Brücke zwischen actionreichem Fantasie-Genre und einer berührenden Liebesgeschichte zu schlagen". Zuvor war Havana Joy vor allem in Werbespots und Ausbildungsproduktionen zu sehen. 2024 spielte sie eine Nebenrolle in dem Film "Doppelherz" und hatte eine Episodenrolle in der Krimi-Reihe "Jenseits der Spree". Das Schattendasein als Komparsin hat sie längst hinter sich gelassen und den Sprung ins Rampenlicht geschafft. In "Mozart/Mozart" zeigt sie nun neue Facetten ihrer Schauspielkunst. Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine moderne Adaption des historischen Stoffs, die insbesondere für Fans von Serien wie "Bridgerton" von Interesse sein dürfte. Neben Joy und Eren M. Güvercin (23) als Geschwister Mozart gehören unter anderem auch Sonja Weißer, Eidin Jalali, Verena Altenberger, Peter Kurth und Philipp Hochmair zum Cast.

Wann ist "Mozart/Mozart" zu sehen? Nach dem Start in der ARD Mediathek ist die Serie am 16. und 17. Dezember um 20:15 Uhr mit jeweils drei Folgen auch im Ersten zu sehen. Der ORF zeigt den Sechsteiler "Mozart/Mozart" am Montag, dem 15. Dezember (Folgen 1–3), und am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025 (Folgen 4–6), jeweils ab 20.15 Uhr in ORF 1.