Paul Bettany wird in "Amadeus" zum Mozart-Rivalen

Der britische Schauspieler Paul Bettany (52) gehört zum Cast der Sky-Original-Mini-Eventserie "Amadeus" von Autor Joe Barton (geb. 1985) und Regisseur Julian Farino (58). Das geht aus einer Mitteilung des Entertainment-Anbieters vom 9. April hervor. Bettany wird dabei einen berühmten Musiker verkörpern.

Er wird in die Rolle des italienisch-österreichischen Komponisten und Kapellmeisters Antonio Salieri (1750-1825) schlüpfen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass der "The White Lotus"-Star Will Sharpe (37) in der Hauptrolle des Wolfgang Amadeus Mozart zu sehen sein wird. Die Produktion für die Serie, die bei Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen sein wird, soll in diesem Frühjahr in Ungarn anlaufen.