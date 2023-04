Darum geht's in "Heimsuchung"

Michaela hat dem Haus ihrer Kindheit seit langem den Rücken gekehrt und eine eigene Familie gegründet. Nach dem Tod ihres Vaters hat sie aber keine Wahl: Sie muss zurück an den Ort schrecklicher Erlebnisse. Begleitet wird sie von ihrer achtjährigen Tochter Hanna, die wie ein Spiegel verdrängte Erinnerungen an die Oberfläche holt und ihre Mutter dazu bringt, sich endlich einem blinden Fleck in ihrer Vergangenheit zu stellen.

"'Heimsuchung' ist Achmed Abdel-Salams Regiedebüt, sowie für Produzentin Lena Weiss und ihre Produktionsfirma Glitter & Doom der erste abendfüllende Spielfilm, der zugleich als Pilotprojet für Green Producing neues und nachhaltiges Denken im Filmschaffen einleiten soll", so Karin Schiefer von der Austrian Film Commission.