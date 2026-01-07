Joe Keery schlug Song für das Ende vor

Die Idee, den Song für das Ende der Serie zu verwenden, kam von einem "Stranger Things"-Star, dem Darsteller von Steve Harrington. "Es war tatsächlich Joe Keery, der vorschlug, die Bowie-Version zu verwenden", sagte Mit-Serienschöpfer Ross Duffer dem Netflix-Portal "Tudum". Der Song sei schon zuvor eine Hymne für die Serie gewesen, erklärte er und bezog sich damit auf die früheren Staffeln. In Season eins und drei war bereits das Cover von Peter Gabriel (75) zu hören. "Die Originalversion von Bowie zu verwenden, schien einfach passend für den Abschluss", sagte Ross Duffer.