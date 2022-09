"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht": Amazon-Rekord-Start

Teuerste Serie aller Zeiten

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" gilt als teuerste Serie aller Zeiten. Insgesamt sollen fünf Staffeln geplant sein. Die TV-Show spielt im zweiten Zeitalter in der Geschichte von Mittelerde. Und damit Tausende von Jahren vor den Ereignissen von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe".

Die Dreharbeiten für die erste Staffel fanden bis in den Sommer 2021 in Neuseeland statt. Die zweite Staffel soll in Großbritannien produziert werden.