"Herr der Ringe"-Serie: Darum macht Peter Jackson nicht mit

Peter Jackson (60) gilt seit vielen Jahren als Kult-Regisseur. Spätestens seit seiner Arbeit an der "Der Herr der Ringe"-Filmtrilogie kennt ihn die ganze Welt. Auch an der neuen Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", die ab dem 2. September bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird, sollte er ursprünglich offenbar mitwirken, wie er nun erzählt.

"Sie haben mich gefragt, ob ich involviert sein möchte", erzählt er im Podcast "Awards Chatter" des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter". Ohne die Drehbücher gesehen zu haben, sei dies ihm zufolge aber eine "unmögliche" Entscheidung gewesen. "Sobald wir die ersten paar Drehbücher bekommen, schicken wir sie Ihnen zu", habe es zunächst geheißen. Das sei jedoch das Letzte gewesen, was er je in diese Richtung gehört habe. Die Skripte seien nie bei ihm aufgetaucht. Für Jackson sei das okay, er wolle sich nicht beschweren.

In einem weiteren Podcast, der demnächst erscheinen soll, beschreibe Jackson laut des Magazins die Situation ähnlich. Er sei vor etwa vier bis fünf Jahren kontaktiert worden, habe nach den Drehbüchern gefragt und diese seien nie bei ihm eingetroffen. Der Regisseur freue sich nun sogar darauf, sich die Serie als "komplett neutraler Zuschauer" ansehen zu können.