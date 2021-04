Filmmusik-Studie: "Harry Potter" und "Inception" ganz vorne

Filmmusik im Alltag

Egal, aus welchem Film die Musik stammt, 63 Prozent würden sich wünschen, dass es in ihrem eignen Leben auch Filmmusik geben würde. Knapp die Hälfte gab an, dass sie diesem Wunsch damit nachhelfen würden, indem sie such auch in Alltagsmomenten Filmmusik anhören. Dann kann man nur hoffen, dass sie sich nicht im falschen Film wiederfinden.