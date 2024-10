Familienausflüge zu den Tatorten

In "Hier spricht Zodiac" wenden sich erstmals Geschwister der Familie Seawater an die Öffentlickeit: sie wurden in den 60er Jahren durch den damaligen Lehrer unterrichtet und gingen auch privat ein näheres Verhältnis mit ihm ein - er wurde sogar zu einer Art Vaterfigur. Der Kontakt erstreckte sich dann über die kommenden drei Jahrzehnte und rückblickend ergaben sich etliche Verdachtsmomente. Connie und David Seawater wurden vor allem durch den Fincher-Film aufgerüttelt und sie erkannten, dass sie als Kinder von Arthur Leigh Allen zu Ausflügen rund um San Francisco mitgenommen wurden, die sich später als Tatorte des Zodiac-Killers herausstellten. Er tauchte bei einer der Gelegenheiten auch mit Blut an den Händen auf.

Außerdem war der Lehrer von Geheimschrift fasziniert - und die berühmt-berüchtigten Briefe des Killers enthalten ja oft Passagen mit kryptische Zeichen. Die Botschaften konnten mitunter erste Jahrzehnte später entschlüsselt werden oder warten noch auf ihre Entzifferung.