"Inventing Anna": Das sagt die echte Rachel über Anna Delvey

Gefahr von "Inventing Anna" sei groß

Dass Anna durch die Serie eine große Bühne und weltweite Aufmerksamkeit, ja gar einen Promi-Status verliehen bekommt, findet Rachel mehr als bedenklich.

Die Gefahr, dass Annas Verbrechen als "willkommener Akt gegen kapitalistische Strukturen heroisiert werden, während die Opfer in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu kurz kommen", sei groß, betont sie. Immerhin "[wird die Serie] von mehr Menschen gesehen werden als jemals Anna begegnen oder sich die Mühe machen werden, ihre wahre Natur zu verstehen oder was wirklich passiert ist. Und das ist eine gefährliche Realität."

Anna sei eigentlich eine Verbrecherin, aber dank Shonda Rhimes und Netflix wird sie nun "als komplexe Anti-Heldin dargestellt, die gegen ihre persönlichen Dämonen und eine Welt kämpft, die junge Frauen ständig unterschätzt."

Schon 2019 hatte Rachel sich entschlossen, das Erlebte aus ihrer Sicht zu erzählen: Sie veröffentlichte ein Buch mit dem Titel "My Friend Anna. The True Story of a Fake Heiress", in dem es um die Ereignisse rund um Anna Sorokin/Delvey geht. Die Rechte am Buch hat sie HBO verkauft – und nicht Netflix ...

"Inventing Anna" ist aktuell auf Netflix zu sehen. Hier geht's direkt zur Serie!

Rachel DeLoache Williams Buch "My Friend Anna" kannst du hier kaufen.