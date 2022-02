4. Die "echte Vivian" war involviert

Jessica Pressler, Autorin des "The Cut"-Artikels, fungierte bei der Serie als Produzentin und war bei jedem Table Read anwesend.

Sie stellte Anna Chlumsky all ihre Recherche-Notizen und Interviews, die sie für den Artikel über Anna Delvey führte, zur Verfügung. Die Rolle der Vivian soll aber kein TV-Pendant zu Pressler, sondern eine eigenständige Figur sein, so Chlumsky. Man könne Vivian Kent als fiktionalisierte Version von Jessica Pressler beschreiben.

5. SchauspielerInnen aus dem Shonda-Rhimes-Universum

In "Inventing Anna" bekommen wir einige Gesichter zu sehen, die wir schon aus anderen "Shondaland"-Serien kennen: Kate Burton (Nora Radfort) spielt in "Grey's Anatomy" die an Alzheimer erkrankte Mutter von Meredith Grey. Jeff Perry war sowohl in "Grey's" als auch in "Scandal" (als Cyrus Beene) zu sehen. Und Katie Lowes (Rachel) hatte Gastauftritte in "Grey's", "Private Practice" und gab in "Scandal" die Quinn Perkins.