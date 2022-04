Bedrohliche Mails

Schauspielerin Magdalena Boczarska verkörpert die verzweifelte Mutter Anna, die den Ermittlungsarbeiten der Polizei kein Vertrauen schenkt und den Verbleib ihres Sohnes selber herauszufinden versucht. Da die übervorsichtigen Eltern bereits früher ein Spy-Ware-Programm auf dem Computer des Jungen installiert hatten, erhalten sie nun erste Hinweise durch bedrohlich wirkende E-Mails.

Nach einem Krimi des produktiven Autors Harlan Coben, von dem bereits 35 Romane vorliegen, haben die Regisseure Michal Gazda und Bartosz Konopka für Netflix eine Serien-Version in sechs Episoden inszeniert.

Weitere Coben-Verfilmungen wie "Stay Close", "The Stranger", "Safe", "Gone for Good“ und "The Woods" sind ebenfalls auf Netflix verfügbar.

"Hold Tight" aka. "Sie sehen dich" erscheint am 22. April auf Netflix.