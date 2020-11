"Nobody Sleeps in the Woods Tonight": Grausiger Netflix-Horror aus Polen

Genau das passiert auch bei "Nobody Sleeps in the Woods Tonight". In einem passend zu Polen katholisch angehauchten Lager für handysüchtige Jugendliche werden am Anfang die Smartphones eingesammelt, so dass Hilfe rufen im späteren Verlauf keine einfache Option mehr ist. Eine ungleiche Kleingruppe von Jugendlichen geht auf eine Offlinewanderung im Wald, darunter der sportliche Daniel (Sebastian Dela), die sexy Aniela (Wiktoria Gasiewska) und der schwule Bartek (Stanislaw Cywka).

Wer hier wie - und unter welchen Umständen - von zwei pusteligen Brüdern getötet wird, können Erwachsene nun beim Streamingdienst Netflix sehen. Der Film ist erst ab 18 Jahren freigegeben. Opfer werden hier mal durchbohrt, mal gehäckselt, mal gespalten. Überleben der dicke Nerd Julek (Michal Lupa) und die kluge, melancholische Zosia (Julia Wieniawa)?

"Nobody Sleeps in the Woods Tonight" ist derzeit auf Netflix verfügbar.