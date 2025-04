2022 hat es für Florence Pugh "Don't Worry Darling" geheißen, obwohl ihre Filmfigur allen Grund zu Besorgnissen hatte, da ihre Ehe immer mehr böse Geheimnisse preisgab. Nun sieht sich Nicole Kidman im Mystery-Thriller "Holland", der kürzlich auf Prime Video erschienen ist, in einer ähnlichen Situation. Als sie in der Rolle einer scheinbar glücklichen Ehefrau und Mutter in der Holland genannten US-Kleinstadt vom Verdacht geplagt wird, dass der Ehemann fremdgeht, setzt sie durch ihre Nachforschungen eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang. Welche gefährlichen Wendungen nimmt dieser Film und was hat das überraschende Finale zu bedeuten? Wir wollen euch das Ende erklären.

Welches Geheimnis verbirgt Ehemann Fred? Nancy Vandergroot hat in ihren Nachforschungen über das Treiben ihres Mannes Fred (Matthew Macfadyen) Unterstützung vom Lehrer Dave Delgado (Gael García Bernal) erhalten und zwischen den beiden ist eine tiefere Beziehung entstanden. Nancy träumt sogar davon, Fred zu verlassen und mit Dave ein neues Leben zu beginnen. Aber dann hat die Frau durch ihre Recherchen plötzlich einen schrecklichen Verdacht, der sich bestätigt, als Dave ein Haus betritt, wo sich Fred mit einer angeblichen Geliebten aufhält: Nancys Ehemann ist eigentlich ein Serienkiller, der gerade wieder einen Mord begangen hat. Im Kampf zwischen Fred und Dave fällt ersterer, von einem Messerstich verletzt, in den See und scheint zu ertrinken. Doch wenig später, ausgerechnet am Tag des traditionellen Tulpenfestes in der Kleinstadt Holland, taucht der Totgeglaubte wieder auf und im Wagen entbrennt eine wilde Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar: Nancy fügt Dave eine Schussverletzung zu und als er sie zu erwürgen droht, schlägt sie ihm schließlich mit einem Holzschuh den Kopf ein.

Was ist mit Dave passiert? Als sie mit ihrem Sohn Harry zu Dave zurückkehren will, findet sie aber ein leeres Haus vor und wir hören nur seine Stimme, die sich mit der von Nancy vermischt, als eben jene Sätze vorgetragen werden, die wir bereits als Nancys Eröffnungsmonolog kennen – und der letzte Satz lautet erneut: "Manchmal frage ich mich, war das überhaupt real?" Auch in dem Stadtmodell im Keller, das mit kleinen Figuren ausgestattet ist, wird Daves Figur plötzlich ausgeblendet. Dadurch soll wohl angedeutet werden, dass Dave niemals existiert hat, sondern nur eine Ausgeburt von Nancys Fantasie gewesen ist, die sich einen imaginären Freund schaffen wollte, um so ihr eintöniges Leben leichter zu ertragen. Wenn das aber stimmt, wie erklärt es sich dann, dass er mit vielen anderen Personen Interaktionen hatte, auch wenn Nancy gar nicht in der Nähe war? Und wieso bekommen wir Alpträume von ihnen beiden zu sehen? Andererseits scheint der völlig unverletzt wieder auftauchende Fred darauf hinzudeuten, dass sein Kampf mit Dave nie stattgefunden hat.

Das sagt die Regisseurin zum Ende All das wirkt sehr unlogisch und widersprüchlich. Regisseurin Mimi Cave hebt in einem Interview mit "USA Today" hervor, dass dieses Ende gar nicht eindeutig sein solle, sondern Spielraum für Interpretationen bieten möchte. Allerdings stellt sie eines klar: Fred ist zuletzt tatsächlich tot und diese Tat stelle für Nancy eine gleichermaßen reale und symbolische Befreiung dar. Eine weitere Erklärung wäre auch, dass Nancy unter einem schweren Schock leidet und die ganze Geschichte nur in ihrem Kopf stattfindet. Immerhin wird mehrfach erwähnt, dass sie eine "ängstliche und verwirrte" Vergangenheit hinter sich hat und in Holland "wie in einem Traum" lebt. Fred wäre nach dieser Lesart auch ein Serienkiller gewesen und wurde von Nancy in Notwehr getötet. Kann es sein, dass die gesamte Filmhandlung nach dieser Tat stattfindet, Nancy in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht wurde und als Schutzmechanismus den Ort Holland und ihr dortiges Leben bloß erfunden hat, aber von der schrecklichen Realität zuletzt doch eingeholt wird? Das wäre ein Ansatz, der David Lynch gefallen hätte.

Wo ist "Holland" zu sehen? Der Mystery-Thriller mit Nicole Kidman ist auf Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's direkt zum Film!