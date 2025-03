Woher stammt das "köstliche" Fleisch? Wir wissen von Beginn an, dass Teodora ein falsches Spiel treibt, weil sie sich eine Armverletzung zufügen ließ und dann vorgab, in der Dunkelheit von Johns Wagen erwischt worden zu sein. Sie verfolgt offenbar das Ziel, sich in Esthers Familie einzuschleichen, was ihr auch bestens gelingt. Zunächst als Hausmädchen, das aber immer mehr wie ein Familienmitglied erscheint und die einzelnen Personen in diesem Haushalt durch unterschiedlichste Manipulationen gegeneinander ausspielt. Es geht etwas Bedrohliches von ihr aus - das wird bereits früh durch eine kurze Szene unterstrichen, als sie beim Kochen rohe Fleischstücke nascht. Dass mit dem Titelwort ein köstliches Fleischgericht der besonderen Art gemeint ist, wird spätestens in jener Strandszene deutlich, bei der Esther in Begleitung der jungen einheimischen Clique einen gegrillten Fleischspieß isst und ihn als "köstlich" bezeichnet. Kurz davor haben wir gesehen, wie die im Meer schwimmende Amber (Melodie Casta) plötzlich versunken ist, als wäre sie in die Tiefe gezogen worden. Sie bleibt verschwunden und ihre Habseligkeiten werden vom Sand überweht. Uns wurde somit deutlich vermittelt, dass er hier um Kannibalismus geht.

Was ist Esthers Schicksal? Die Horror-Eskalation erfolgt, als Esther auf einer Geburtstagsparty hinter das Geheimnis der Gruppe kommt: Zunächst quillt in der Wohnung Blut aus dem Abfluss eines Waschbeckens und spitzt ihr ins Gesicht, dann betritt sie einen Raum, in dem ihr voriger Gesprächspartner blutüberströmt tot auf dem Boden liegt, während ein Mädchen gerade in sein Bein beißt. Als Esther voll Panik die Wohnung verlassen will, wird sie von Teodora daran gehindert. Esther wird klar, dass sie es mit Kannibalen zu tun hat und ergibt sich offensichtlich in ihr Schicksal – sie leistet keine Gegenwehr, als ihr junger Lover Lucien (Julien De Saint Jean) auf sie zu kommt, um ihr einen Halsbiss zu verpassen und auch die andern über sie herfallen.

Was passiert mit den anderen Familienmitgliedern? Kurz darauf kehrt Teodora mit ihren Freunden ins Ferienhaus zurück, wo John mit seiner Geliebten Cora (Sina Martens) die Nacht verbringt. Sohn Philipp macht sich beim Heimkommen im Morgengrauen ein großes Fleischstück mit Bratensoße in der Mikrowelle warm. Da hat er beim Kauen plötzlich einen harten Gegenstand im Mund, der sich als Ehering seines Vaters herausstellt. John wurde nämlich von Teodora mit einem Schürhaken getötet, und auch Cora hat zweifellos nicht überlebt, da Philipp ihren Wagen mit offener Tür verlassen in der Auffahrt vorgefunden hat. Tochter Alba hingegen fährt mit Teodora auf dem Motorrad davon - sie wurde offenbar erfolgreich auf deren Seite gezogen und schließt sich nun der Kannibalen-Clique an. Philipp bleibt mit seiner schrecklichen Erkenntnis alleine zurück.

Was steckt hinter Teodoras Vorgangsweise? Die soziale Thematik wird gleich in der ersten Szene angesprochen, als die anreisende Familie in einen Straßenkrawall gerät, bei dem Menschen lautstark und tatkräftig gegen zu geringe Löhne protestieren. Teodora und ihre Kannibalen-Freunde wählen eine wesentlich andere Art, gegen soziale Ungerechtigkeit vorzugehen. Teodora spricht das auch deutlich aus: "Ihr habt uns von Anfang an unterschätzt. Eure Zäune sind hoch, aber ihr könnt eure perfekte Welt nicht mehr von uns trennen. Ihr sein nicht mehr sicher und könnte euch nicht verstecken, weil wir viele sind und ihr immer weniger." Mit diesen Worten liefert die junge Frau eine Kampfansage gegen soziale Ungleichheit und offenbart zugleich ihre "Eat the Rich"-Mentalität. Alte Narben auf Teodoras Haut deuten darauf hin, dass sie den Unfall-Trick bereits bei früheren Gelegenheiten angewendet hat und auf diese Weise immer wieder neue wohlhabende Opfer findet.

Wo ist "Delicious" zu sehen? "Delicious" ist auf Netflix verfügbar. Hier geht's diekt zum Film!