Szene aus der HBO-Serie "House Of The Dragon"

"House of the Dragon": Wie endet Staffel 2 des GoT-Prequels?

Nun sind also die Drachen-Festspiele auch in ihrer zweiten Runde vorüber. Wir wollen die fantastischen Entwicklungen einmal zusammenfassen, indem wir das Ende von Staffel 2 erklären. Was ist in "House of the Dragon" zum Finale passiert? Auf die große Schlacht müssen wir jedenfalls noch warten.

Rhaenyra und Alicent schließen einen folgenreichen Pakt In der achten Folge von Staffel 2 begann es zunächst kriegerisch, denn Aemond (Ewan Mitchell) legte mit seinem Drachen Vhagar Scharfspitze eine Festung in Schutt und Asche, obwohl seine Gegnerin Rhaenyra (Emma D'Arcy) eindeutig über die bessere Drachen-Unterstützung verfügt. Aemonds Mutter, die Königinwitwe Alicent (Olivia Cooke), hält von diesen Machtspielen nicht viel, denn sie sucht später Rhaenyra heimlich in Dragonstone auf, um ihr einen Vorschlag zu unterbreiten: Sie ist bereit, ihr den "Eisernen Thron" zu überlassen, sobald Aemond besiegt wurde. Dafür möchte sie aber, dass Helaena, Jaehaera und Alicent am Leben bleiben. Für Rhaenyra ist das nicht genug: Sie will ein abschreckendes Beispiel bieten und Aegon (Tom Glynn-Carney) öffentlich enthaupten lassen, um ihre Machtstellung zu demonstrieren. Alicent würde also sozusagen das Todesurteil für ihren Sohn Aegon unterschreiben, wenn sie dieser Forderung zustimmt. Sie spricht zwar kein Wort, gibt aber ein stummes Einverständnis.

Aegon hat sich abgesetzt Für die Schwarze Königin Rhaenyra steht somit der Weg nach King's Landing aka. Königsmund offen. Wie es für sie weitergeht, wird aber erst Staffel 3 zeigen. Wenn sie Königsmund erreicht, wird sie allerdings nicht mehr auf Aegon treffen, da Folge 8 uns zuletzt noch vor Augen führt, wie er sich gemeinsam mit Larys Kraft (Matthew Needham) aus der Hauptstadt davonmacht. Sein Plan besteht offenbar darin, abzuwarten, bis sich Rhaenyra und Aemond gegenseitig vernichten, um dann in Ruhe wieder den Thron zu besteigen.

Seeschlacht an der Gurgel steht noch bevor Nachdem Staffel 2 somit eher geruhsam und ohne große Kämpfe zu Ende gegangen ist, erwartet uns in Staffel 3 dann endlich die zweifellos grandios umgesetzte Seeschlacht an der Gullet aka. Gurgel. Auch bei Harrenhal wird es kriegerisch zugehen, während Rhaenyras Einnahme von Königsmund zweifellos eher unspektakulär und recht unblutig über die Bühne geht. Übrigens hat Rhaena (Phoebe Campbell) endlich mit dem wilden Drachen Schafsdieb "ihren" Drachen gefunden und wird als Drachenreiterin in den Kampf eingreifen.

Was ist mit Otto Hightower passiert? Staffel 2 entlässt uns noch mit einem Rätsel: Wir sehen kurz Otto Hightower (Rhys Ifans), früher als "Hand des Königs" bekannt, der an einem unbekannten Ort in einer Gefängniszelle sitzt. Wir wissen nicht, wie der Vater von Queen Alicent und Großvater von König Aegon dort hingekommen ist. Auch hier muss uns dann Staffel 3 Klarheit verschaffen. Doch bis es so weit ist, wird noch einige Zeit vergehen, da "House of the Dragon"-Staffel 3 erst 2026 an den Start gehen kann.

Wo ist "House of the Dragon" zu sehen? Die beiden bisherigen Staffeln der HBO-Serie "House of the Dragon" sind bei uns exklusiv auf Sky Q und dem Streamingdienst Sky X verfügbar.