"House of the Dragon": Darum weicht Episode 7 vom Buch ab

Die Konsequenzen des vorgetäuschten Mordes

Laenor und sein Freund Qarl erhalten damit etwas, was im Serienuniversum von "Game of Thrones" und "House of the Dragon" wahrlich eine Seltenheit darstellt: ein Happy End. Zwar werden Zuschauer vermutlich niemals sehen, wie es den beiden auf dem Kontinent Essos, jenseits der Meerenge, ergeht, doch dürfen sie in der Fremde ihre in Westeros verbotene Liebe wesentlich freier ausleben, und Laenor ist zudem von der Last des Thrones befreit. Er wäre ja bei König Viserys (Paddy Considine, 49) Ableben ansonsten zu Rhaenyras Königinnengemahl geworden.

Für Rhaenyra und Daemon ergeben sich aus dem vorgetäuschten Tod gleich eine ganze Reihe von Vorteilen. Die beiden können nun heiraten, was sie am Episodenende in einer Valyrischen Hochzeitszeremonie auch tun. Neben Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint, 57) hat Rhaenyra in Daemon zudem ihren stärksten Verbündeten gewonnen. Bei Daemon handelt es sich um einen kampfstarken Krieger, Anführer und mächtigen Drachenreiter. In den Sieben Königslanden ist er gefürchtet und für seine Unberechenbarkeit bekannt.

Nach dem Verständnis der Targaryens ist die "Inzest-Ehe" der beiden auch legitim. Sie können jetzt Nachfahren von reinem Valyrischen Blut zeugen.

Doch nicht nur das. Auch begehren und lieben sich Rhaenyra und Daemon tatsächlich. Beide scheinen unglücklich mit ihrem bisherigen Lebensweg zu sein, und schlafen in Episode sieben zum ersten Mal miteinander.