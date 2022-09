Spin-Off-Serien machen deshalb so viel Spaß, weil sie eng mit der beliebten Original-Serie verknüpft sind und deren Universum erweitern. Oftmals treten auch Figuren in beiden Serien auf, um die Verbindung noch stärker zu betonen.

Bei "House of the Dragon" ist Letzteres schwierig, da das Prequel von "Game of Thrones" mehrere tausend Jahre vor der Mutter-Serie spielt. Trotzdem war nun ein Schauspieler aus "GoT" in "HotD" zu sehen, allerdings diesmal in einer anderen Rolle, wie die KollegInnen von "Moviepilot" aufmerksam beobachteten. Habt ihr ihn erkannt?