"House of the Dragon": Serienpremiere brachte HBO Max zum Absturz

Mit "House of the Dragon" ist der lang erwartete Nachfolger zur Erfolgsserie "Game of Thrones" erschienen. Österreichische und deutsche Zuschauer können die neue Fantasy-Serie exklusiv bei Sky sehen.

In den USA ist die Show bei HBO und dessen Streamingdienst HBO Max beheimatet. Dort war das Interesse am Serienstart naturgemäß gewaltig. Ganz offenbar wollten sogar so viele Zuschauer die neue Produktion gleich zur Startzeit am gestrigen Sonntagabend anschauen, dass die App des Streamingdienstes vor Problemen stand. In einigen Fällen crashte HBO Max - und die Fans schauten in die Röhre.