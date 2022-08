Auch wenn man überall über Geldmangel klagt – und Hollywood ist da keine Ausnahme –, scheint es trotzdem nach wie vor so, als ob in Hollywood der große Zaster zuhause wäre. Seit dem Serienboom, der nun bereits seit rund zehn Jahren anhält, stecken ProduzentInnen nicht nur in Kinofilme, sondern auch in serielle Geschichten Millionen über Millionen an US-Dollar, um den ZuschauerInnen Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau zu bieten. Mittlerweile müssen sich auch in Sachen Bildgewalt viele Serien nicht mehr vor Kinofilmen verstecken.