"House of the Dragon": Nicht nur für "GoT"-Fans sehenswert

Am 22. August ist es endlich soweit, die Drachen begrüßen uns wieder: "House of the Dragon", das Prequel von "Game of Thrones", startet auf HBO und damit auch hierzulande auf Sky und Wow.

Ihr seid "Game of Thrones"-Fans, haltet das Prequel aber nur für einen schlechten Abklatsch? Oder: Ihr habt nichts mit "Game of Thrones" am Hut und wollt auch gar nichts damit zu tun haben? Dann ist dieser Artikel für euch! Wir verraten euch, was "House of the Dragon" so gut macht und warum nicht nur Fans der Original-Serie einschalten sollten.