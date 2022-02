"How I Met Your Father": Kehrt Barney Stinson zurück?

Trotz weltweitem Verriss nach der Trailer-Veröffentlichung und den Vorwürfen, ein billiger Abklatsch des Originals zu sein, stößt "How I Met Your Father" seit dem US-Start auf Hulu + am 19. Jänner auf überraschend positive Kritiken (bei uns geht die romantische Suche nach dem Vater am 9. März auf Disney+ los).

Nachdem die Serie bereits in den ersten Folgen mit sympathischen Querverweisen auf die Mutter-Serie "How I Met Your Mother" überraschte, warten Fans sehnsüchtig auf Gastauftritte von Ted, Lily, Marshall, Robin oder ganz besonders Barney, immerhin absoluter Star des Originals.

Genau dazu äußerte sich nun Barney-Darsteller Neil Patrick Harris höchstpersönlich in einem Gespräch mit "HIMYF"-Star Hilary Duff für seinen Newesletter "Wondercade".