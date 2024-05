Marvel-Boss Kevin Feige war gegen Rückkehr von Wolverine

Nachdem Jackman auf seiner Autofahrt so Klarheit bezüglich "Deadpool & Wolverine" erreicht hatte, konnte es der Star nach eigener Aussage "kaum erwarten, anzukommen. Sobald ich ankam, rief ich Ryan an. Und ich sagte einfach, 'Lass es uns tun.' Ich hatte meinen Agenten nicht angerufen, niemanden. Ich musste meinen Agenten anrufen und sagen: 'Oh, übrigens, ich habe gerade für einen Film zugesagt.'" Jackman führt weiter aus: "Manchmal werden einem die Dinge im Leben wirklich klar, und wenn das passiert, habe ich gelernt, dass man einfach loslegt und es macht."

Nicht so überzeugt von Wolverines Rückkehr war indes zunächst Marvel-Chef Kevin Feige (50). Der einflussreiche Produzent und Architekt des Marvel Cinematic Universes soll Jackman von einem Comeback abgeraten haben, da seine Figur Logan im Film "Logan - The Wolverine" von 2017 "das beste Ende der Geschichte" gehabt habe. "Das sollten wir nicht ungeschehen machen", erklärte Feige dem Oscar-nominierten Australier zunächst, wie das "Empire"-Magazin berichtete.

Doch schließlich ließ sich auch der Chef der Marvel Studios überzeugen - und das nicht zuletzt, da Jackman in "Deadpool & Wolverine" dank des Marvel-Multiversums eine andere Version des legendären Mutanten verkörpert als die, die in "Logan - The Wolverine" zu sehen war. "Deadpool & Wolverine" wird am 24. Juli in unseren Kinos starten.