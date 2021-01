"Deadpool 3" kommt ins MCU und bleibt R-Rated

"Deadpool" war 2016 ein überraschender Blockbuster für das Hollywood-Studio 20th Century Fox. Mit einem erfrischendem Maß an Selbstironie, aber auch ziemlich viel Gewalt und Dirty-Talk brach Ryan Reynold als schräger Superheld die vierte Wand. Anders als die Marvel-Blockbuster von Disney zielte 20th Century Fox mit "Deadpool" (2016) und der Fortsetzung "Deadpool 2" (2018) auf ein erwachsenes Publikum. Die Filme waren daher in den USA immer R-Rated, also nur für über 17-Jährige freigegeben (entspricht Freigabe ab 16 Jahren).

Nach der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney schien die Zukunft von "Deadpool" zunächst unklar, weil Disney bisher immer auf ein PG-13-Rating wert gelegt hatte (entspricht Freigabe ab 12 Jahren). Doch schon bald machten Gerüchte über eine zweite Fortsetzung des Blockbusters die Runde: