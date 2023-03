Wolverine-Comeback in "Deadpool 3": So viel isst Hugh Jackman

Doch nun steigert Jackman die Dosis, denn die Dreharbeiten für "Deadpool 3" rücken näher. Ab Ende Mai soll der Darsteller an der Seite von Ryan Reynolds (46) vor der Kamera stehen. Der Film, der Wolverines Eintritt in das Marvel Cinematic Universe markiert, soll Ende 2024 in die Kinos kommen.

2017 spielte Hugh Jackman in dem Superheldenabgesang "Logan" letztmals den Kämpfer, der nach dem gleichnamigen Raubtier benannt ist, das auf Deutsch passenderweise Vielfraß heißt.