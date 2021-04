Jackman und Dern drehen mit "The Father"-Regisseur Zeller

Der gefeierte französische Dramatiker und Regisseur Florian Zeller (41, "The Father") hat für sein nächstes Filmprojekt eine hochkarätige Besetzung gefunden. Oscar-Preisträgerin Laura Dern (54, "Marriage Story") und "X-Men"-Star Hugh Jackman (52, "Les Misérables") werden die Hauptrollen in "The Son" übernehmen, gab Zeller am 14. April auf Instagram bekannt.