Kommt ein "House of Gucci"-Prequel mit Leto und Pacino?

Lob für Pacino

Wenn man Leto so zuhört, würde es sich bei dem von ihm als Gedankenspiel geplanten Film eigentlich um ein Zwei-Personen-Stück handeln, was sich auch im Titel-Vorschlag "House of Gucci. Just the Two of Us" widerspiegelt.

Wie aus seinen Worten hervorgeht, reizt ihn vor allem die Möglichkeit, erneut mit Pacino zusammenarbeiten zu können, den er als "seinen Held" bezeichnet. "Er ist ein absolut großartiger Mensch: so großzügig, so freundlich, so geduldig und so ermutigend."