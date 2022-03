"It"-Serie "Welcome To Derry": Prequel mit Clown Pennywise

Wie wurde Pennywise zum Kinderschreck?

Laut "Variety"-Artikel soll die Serie den Titel "Welcome To Derry" tragen, zeitlich in den 1960er-Jahren angesiedelt sein und die Entstehungs-Geschichte des Horror-Clowns erzählen. Das klingt nach einem guten Plan, denn wer von uns hätte sich nicht schon längst gefragt, wie Pennywise eigentlich zum mörderischen Kinderschreck werden konnte. Die Story wird dann zuletzt bis zu den Ereignissen von "Es: Kapitel 1" führen.