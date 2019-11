"Hunters": Erster Trailer der schrägen Nazi-Jäger-Serie

Al Pacino als jüdischer Chef einer geheimen Gruppierung von Nazi-Jägern im New York der 70er-Jahre. Logan Lerman, bekannt als Percy Jackson, als Novize im Nazi-Jäger-Business. Josh Radnor, alias Ted aus "How I Met Your Mother", als Hollywood-Star und heimlicher Nazi-Jäger, und Jerrika Hinton (" Grey's Anatomy") als FBI-Agentin. Wer bei diesem Name-Dropping als interessante Ausgangslage der neuen Amazon-Serie "Hunters" noch nicht neugierig geworden ist, der sei noch auf den Produzenten der Serie verwiesen: Jordan Peele, Regisseur von "Get Out" und "Wir". Und wenn das immer noch nicht reicht: Hier ist der erste Teaser-Trailer von "Hunters" …

