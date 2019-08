Die 8 besten Serien 2019 bei Amazon Prime und 2 kleine Enttäuschungen

TOO OLD TO DIE YOUNG, Staffel 1

Star-Regisseur und Drehbuchautor Nicolas Winding Refn, bekannt für Kino-Meisterwerke wie "Drive", "Only God Forgives" und "The Neon Demon", hat sich also im Serien-Format versucht. Doch wer eine epische Erzählung erwartet (es ging wieder einmal um Rache), wird mehr als enttäuscht werden. Denn episch ist hier nicht die Erzählung, sondern vor allem die Ästhetik. Die visuelle Aufbereitung, also die Verpackung, dominiert hier ganz klar über den Inhalt. Was in einem zwei- bis dreistündigen Film mit Faszination als kunstvolle Darstellung wahrgenommen wird, verkommt in der zehnteiligen Serie schnell zur endlosen, zwar schön anzuschauenden, aber letztendlich inhaltsleeren Inszenierung. Die Kompromisslosigkeit, mit der Refn seine Kinoästhetik im Serien-Format durchziehen will, grenzt an unreflektierte Selbstverliebtheit. Uns war ziemlich schnell sehr langweilig – und das dürfte vielen so gegangen sein, denn eine zweite Staffel wird es nicht geben. Keine kleine, sondern die Serien-Enttäuschung des Jahres (nicht nur auf Amazon Prime beschränkt).